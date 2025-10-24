Leyenda japonesa: GACKT debutará en Chile con su banda YELLOW FRIED CHICKENz
El show se realizará durante febrero de 2026, en el Teatro Caupolicán.
El show se realizará durante febrero de 2026, en el Teatro Caupolicán.
GACKT, multifacética figura del rock japonés (J-Rock) y otrora miembro de los legendarios Malice Mizer, anunció una gira que le permitirá debutar en Chile durante el verano 2026, junto a su banda YELLOW FRIED CHICKENz.
El concierto, parte de la gira "GACKT YELLOW FRIED CHICKENz ~WORLD TOUR ATTACK OF YFCz~", se realizará el 9 de febrero de 2026 en el Teatro Caupolicán, y tendrá entradas a la venta a través de Puntoticket, desde el mediodía del lunes 3 de noviembre.
Los valores van desde 63.250 a 201.250 pesos, según la ubicación; pero además el show contempla que la entrada a Cancha Vip incluya entada anticipada, acceso a la prueba de sonido, ser parte de una sesión de preguntas y respuestas con GACKT y participar en el sorteo de posters autografiados.
Solista desde 1999, GACKT ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo, sumando el lanzamiento de 50 sencillos y 19 álbumes de estudio.