Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Leyenda japonesa: GACKT debutará en Chile con su banda YELLOW FRIED CHICKENz

Publicado:
| Periodista Digital: José Raúl Martínez

El show se realizará durante febrero de 2026, en el Teatro Caupolicán.

Leyenda japonesa: GACKT debutará en Chile con su banda YELLOW FRIED CHICKENz
GACKT, multifacética figura del rock japonés (J-Rock) y otrora miembro de los legendarios Malice Mizer, anunció una gira que le permitirá debutar en Chile durante el verano 2026, junto a su banda YELLOW FRIED CHICKENz.

El concierto, parte de la gira "GACKT YELLOW FRIED CHICKENz ~WORLD TOUR ATTACK OF YFCz~", se realizará el 9 de febrero de 2026 en el Teatro Caupolicán, y tendrá entradas a la venta a través de Puntoticket, desde el mediodía del lunes 3 de noviembre.

Los valores van desde 63.250 a 201.250 pesos, según la ubicación; pero además el show contempla que la entrada a Cancha Vip incluya entada anticipada, acceso a la prueba de sonido, ser parte de una sesión de preguntas y respuestas con GACKT y participar en el sorteo de posters autografiados.

Solista desde 1999, GACKT ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo, sumando el lanzamiento de 50 sencillos y 19 álbumes de estudio.

