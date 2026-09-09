Luis Fonsi anunció gira mundial para 2027: ¿Volverá a Chile?

El cantautor Luis Fonsi anunció que su próxima gira "Mar Infinito World Tour 2027" comenzará el 20 de febrero de 2027 en su Puerto Rico natal y recorrerá Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia.



"El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte", dijo Fonsi en un comunicado de prensa difundido por sus representantes.



En esta misma línea sostuvo que Mar Infinito "representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida: todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente".



El espectáculo de apertura de la gira se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, en San Juan, donde Fonsi se ha presentado en decenas de ocasiones.

¿Habrá fecha en Chile?

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha en suelo nacional, el propio Fonsi confirmó que su próxima gira lo llevará de vuelta a los escenarios chilenos, tanteando shows no solo en Santiago, sino que también en regiones.

"Por supuesto, 100 por ciento que voy a visitar a Chile, no tan solo a Santiago, sino que vamos a visitar a varias ciudades", aseguró el cantante a Radio Corazón en agosto pasado.

Las nuevas ciudades y fechas de la gira serán anunciadas semanalmente en las redes sociales del puertorriqueño.