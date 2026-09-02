Macha y el Bloque Depresivo agotó su show en el Estadio Nacional y anunció segunda fecha

El grupo Macha y el Bloque Depresivo ratificó su popularidad en el país al agotar en tiempo récord todas las entradas para su nuevo concierto en el Estadio Nacional, a realizarse el próximo 11 de diciembre.

A raíz de la masiva respuesta del público, la banda liderada por Aldo Asenjo anunció una segunda fecha en el coliseo ñuñoíno para el próximo 12 de diciembre, prometiendo dos noches consecutivas de celebración en el emblemático recinto deportivo.

Tras llenar el Estadio Nacional en diciembre de 2025 y de realizar masivas giras por el país, la agrupación se encuentra promocionando a lo largo de Latinoamérica su más reciente disco, "Bronceado de Cantina".

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Las entradas para el segundo show del grupo se pondrán a la venta mediante el sistema PuntoTicket, con la venta general iniciando este jueves 3 de septiembre, a las 09:00 horas.

Los precios van desde 23.000 pesos para galería y llegan hasta los 45.000 pesos para las primeras filas numeradas.