Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago22.3°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Macha y el Bloque Depresivo regresa al Estadio Nacional: Fecha y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo ya llenó este recinto a fines de 2025.

Macha y el Bloque Depresivo regresa al Estadio Nacional: Fecha y venta de entradas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo Macha y el Bloque Depresivo confirmó su popularidad en el país con el anuncio de un nuevo concierto en el Estadio Nacional.

Tras llenar el recinto en diciembre de 2025 y de realizar masivas giras por el país, los liderados por Aldo Asenjo retornarán a Ñuñoa en la búsqueda de un nuevo hito para su carrera.

En lo musical la banda acaba de lanzar su nuevo disco "Bronceado de Cantina", el cual se encuentran promocionando a lo largo de Latinoamérica.

Entradas

Las entradas para el nuevo concierto de Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional se pondrán a la venta al medio día de este miércoles 2 de septiembre en Puntoticket, con valores que van desde $23.000 para galería y llegan hasta los $45.000 para las primeras filas numeradas.

El show quedó agendado para el próximo viernes 11 de diciembre en el Estadio Nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada