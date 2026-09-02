Macha y el Bloque Depresivo regresan al Estadio Nacional: Fecha y venta de entradas

El grupo Macha y el Bloque Depresivo confirmó su popularidad en el país con el anuncio de un nuevo concierto en el Estadio Nacional.

Tras llenar el recinto en diciembre de 2025 y de realizar masivas giras por el país, los liderados por Aldo Asenjo retornarán a Ñuñoa en la búsqueda de un nuevo hito para su carrera.

En lo musical la banda acaba de lanzar su nuevo disco "Bronceado de Cantina", el cual se encuentran promocionando a lo largo de Latinoamérica.

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Las entradas para el nuevo concierto de Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional se pondrán a la venta al medio día de este miércoles 2 de septiembre en Puntoticket, con valores que van desde $23.000 para galería y llegan hasta los $45.000 para las primeras filas numeradas.

El show quedó agendado para el próximo viernes 11 de diciembre en el Estadio Nacional.