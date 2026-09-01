Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.0°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

María Becerra vuelve a Chile con show durante diciembre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La presentación será en un formato 360°, anunció la producción.

María Becerra vuelve a Chile con show durante diciembre
 ATON archivo

La trasandina estuvo en el Festival de Viña del Mar en 2024.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante argentina María Becerra anunció su regreso a Chile, como parte de su gira "QUIMERA TOUR 360°" y que se centra en su tercer álbum, "Quimera", editado en 2025.

El concierto se realizará el 1 de diciembre en el Movistar Arena, a casi dos años de su última visita al país, que también tuvo como escenario el recinto del Parque O'Higgins.

La presentación será en un formato 360°, para "vivir el show desde todos los ángulos y acercar aún más a la artista con el público", detalló la productora Bizarro.

A través de Puntoticket, habrá una preventa para clientes del auspiciador desde el 7 de septiembre; mientras que el público general tendrá acceso a las entradas desde el miércoles 9; pero aún sin detalle de precios.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada