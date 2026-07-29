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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Mijares vuelve a Chile con un show sinfónico: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mexicano celebrará sus 40 años de trayectoria musical.

Mijares vuelve a Chile con un show sinfónico: Fecha, recinto y entradas
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El cantante Mijares anunció su regreso a Chile con un show sinfónico con el que pretende celebrar sus 40 años de trayectoria.

El mexicano, intérprete de temas como "Soldado del amor" o "Bella", traerá un espectáculo que estrenó hace 10 años y que cuenta con más de 45 músicos en escena.

Estos arreglos orquestales quedaron plasmados en su disco en vivo "Sinfónico Desde el Palacio de Bellas Artes", editado en el año 2016.

¿Cuándo y dónde es?

El show sinfónico de Mijares en Chile quedó fijado para el viernes 27 de noviembre en Gran Arena Monticello.

Las entradas se pondrán a la venta a las 12:00 horas de este viernes 31 de julio en sistema Ticketmaster.

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