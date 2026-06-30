New Order tendrá dos importantes ausencias en su regreso a Chile

New Order, uno de los números principales de la edición 2026 del festival Fauna Primavera, acaba de anunciar dos importantes ausencias en su regreso a Chile.

Para lamentación de sus fans, la banda británica confirmó que el baterista Stephen Morris y la tecladista y guitarrista Gillian Gilbert, miembros originales de la formación desde 1980, no estarán presentes en el festival que se realizará en noviembre.

De esta manera, el cantante y guitarrista Bernard Sumner será el único miembro original de la banda en su show en Chile.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el grupo explicó que en su retorno a Chile después de siete años no contarán con la participación de Stephen y Gillian "por motivos de salud", además de ausentarse de las giras futuras hasta nuevo aviso.

"Bernard, Phil y Tom lamentan mucho que Stephen y Gillian no puedan acompañarnos en esta ocasión, pero, por desgracia, las circunstancias lo hacen imposible", expresó el grupo.

Detalles del evento

El Festival Fauna Primavera 2026 se realizará el viernes 26 de noviembre, sábado 27 de noviembre y domingo 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial. Entradas mediante el sistema Puntoticket.

Además de New Order, el evento contará con The Strokes, Hot Chip, FKA twigs, Underworld y Johnny Marr, entre otros.