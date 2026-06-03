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Tópicos: Magazine | Festivales

The Strokes, New Order y FKA Twigs a la cabeza: Fauna Primavera 2026 libera su line up completo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El festival se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

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El festival Fauna Primavera confirmó este miércoles el line up completo de su edición 2026, a desarrollarse los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial. 

El evento, que ya había confirmado a The Strokes como headliner, tendrá a New Order y FKA Twigs entre los números principales.

Asimismo, nombres como Godpseed You! Black Emperor, Johnny Marr, Of Monsters and Men, Tricky, Yung Lean, American Football, Asia Menor, entre otros, también destacan en el cartel. 

Venta de entradas 

La preventa de entradas para Fauna Primavera, exclusiva para clientes del banco auspiciador, estará disponible a partir del martes 9 de junio a través de Puntoticket. 

En tanto, la venta general iniciará al mediodía del miércoles 10 de junio, mediante el mismo sistema. 

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