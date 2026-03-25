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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Nicky Jam regresa a Chile con dos conciertos: Fecha y recintos confirmados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante acaba de lanzar su disco "Bohemio".

Nicky Jam regresa a Chile con dos conciertos: Fecha y recintos confirmados
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El reggaetonero Nicky Jam anunció su regreso a Chile para fines de 2026 con dos conciertos enmarcados en su nueva gira.

El puertorriqueño acaba de estrenar su nuevo disco de estudio "Bohemio", el cual vendrá a promocionar a Chile en diciembre próximo con shows en el Movistar Arena y Gran Arena Monticello.

"Chile para mí no es un país más, es el lugar donde siempre me he sentido como en casa. Ustedes saben que mi historia es de caídas y levantadas, y el público chileno nunca me soltó la mano", aseguró el músico.

¿Cuándo y dónde son?

El primer show de Nicky Jam en Chile será el 4 de diciembre en el Movistar Arena. Las entradas se pueden comprar en Puntoticket desde este 31 de marzo.

Luego se presentará el 5 de diciembre en Gran Arena Monticello. Los boletos para este show se pueden adquirir en Ticketmaster.

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