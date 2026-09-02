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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Orishas anunció show paralelo a Festival Bamba: ¿Dónde y cuándo es?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo cubano es uno de los principales artistas del evento de música latina.

Orishas anunció show paralelo a Festival Bamba: ¿Dónde y cuándo es?
 Lotus

La banda es pionera en la fusión de folk caribeño y hip hop.
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La banda cubana Orishas volverá a Chile en octubre como uno de los artistas destacados del cartel del Festival Bamba, pero su participación en el evento de música latina no será el único encuentro que tendrá con su fanaticada nacional.

Formados en La Habana y pioneros en la fusión de folk caribeño y hip hop, el grupo anunció un show en paralelo al festival que se realizará el próximo 23 de octubre en el Gran Arena Monticello.

Los ganadores del Latin Grammy, con más de dos décadas de trayectoria, celebrarán el alcance global de la música cubana con este retorno a los escenarios nacionales. 

Entradas

Desde Lotus confirmaron que la venta de entradas para este side show será mediante el sistema Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello.

La venta general comenzará este viernes 4 de septiembre, a las 16:00 horas.

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