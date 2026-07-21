Ozuna anuncia show en Santiago: fecha y entradas
En 2020, el puertorriqueño fue parte de la noche de clausura del Festival de Viña del Mar.
En 2020, el puertorriqueño fue parte de la noche de clausura del Festival de Viña del Mar.
El reggaetonero puertorriqueño Ozuna -intérprete de canciones como "Única" o "Vaina loca"- confirmó que su "Una Aventura World Tour" tendrá una parada en Chile, después de Fiestas Patrias y en el Movistar Arena de Santiago.
El show se realizará el 24 de septiembre, con entradas a la venta a través de Puntoticket desde el 22 de julio en preventa para clientes del banco auspiciador y desde el 24 de julio para público general.
Los valores, con cargo de servicio, van desde los 28.800 pesos, para la ubicación en tribuna; hasta 115.000 pesos, en platea baja diamante.
Ozuna debutó en 2012 y su primera canción fue "Imaginando", pero su salto a la fama comenzó en 2015, al participar en el remix de "Soldado y profeta", de Anuel AA; y en 2020 fue parte de la noche de clausura del Festival de Viña del Mar.