Ozuna anuncia show en Santiago: fecha y entradas

El reggaetonero puertorriqueño Ozuna -intérprete de canciones como "Única" o "Vaina loca"- confirmó que su "Una Aventura World Tour" tendrá una parada en Chile, después de Fiestas Patrias y en el Movistar Arena de Santiago.

El show se realizará el 24 de septiembre, con entradas a la venta a través de Puntoticket desde el 22 de julio en preventa para clientes del banco auspiciador y desde el 24 de julio para público general.

Los valores, con cargo de servicio, van desde los 28.800 pesos, para la ubicación en tribuna; hasta 115.000 pesos, en platea baja diamante.

Ozuna debutó en 2012 y su primera canción fue "Imaginando", pero su salto a la fama comenzó en 2015, al participar en el remix de "Soldado y profeta", de Anuel AA; y en 2020 fue parte de la noche de clausura del Festival de Viña del Mar.