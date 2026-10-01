Preocupación ARMY por cambios en escenario de BTS en Colombia: ¿Pasará lo mismo en Chile?

La instalación del escenario para los conciertos de BTS en Colombia generó preocupación entre ARMY, luego de que los fanáticos advirtieran cambios respecto al montaje utilizado en otras fechas de la gira BTS World Tour: Arirang.

A través de redes sociales, los seguidores compararon imágenes de la estructura instalada en el estadio El Campín de Bogotá con registros de presentaciones anteriores y notaron la aparente ausencia de las pantallas superiores ubicadas en las cuatro esquinas de la tarima central, diseñada con una distribución de 360 grados.

La situación generó dudas especialmente por la visibilidad desde algunas localidades del recinto, mientras que otros fanáticos también comenzaron a preguntarse si esta modificación se repetirá en las próximas fechas de la gira por Latinoamérica, incluyendo los conciertos programados en Chile.

La modificación que inquieta a ARMY Chile

A través de redes sociales, un usuario conocido como Miguel, quien se presenta como insider de espectáculos, aseguró que la ausencia de las pantallas laterales respondería a una modificación contemplada en los requerimientos técnicos de la gira para Sudamérica.

De acuerdo con esta versión, el equipo de BTS habría enviado meses atrás un rider técnico diferente al utilizado en otros lugares, el cual no contemplaría las pantallas ubicadas en los laterales o en las esquinas superiores de la estructura.

La misma fuente señaló que esta modificación no sería exclusiva de Colombia y podría replicarse en buena parte de las presentaciones de BTS en la región, aunque hasta ahora la versión no ha sido confirmada oficialmente por la agrupación, la productora ni los organizadores de los conciertos en Bogotá.

En el caso de Chile, la duda cobra especial relevancia considerando que BTS se presentará el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, por lo que ARMY deberá esperar al montaje del escenario en Santiago para conocer si tendrá las mismas características que el instalado en Bogotá.