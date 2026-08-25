Rancheras, cumbia, pop y urbano: los nuevos shows que llegan a Chile

La agenda de conciertos sumó nuevas fechas, con sonoridades que van desde la ranchera hasta el pop romántico, gracias a varios eventos –cuatro de ellos en Santiago- anunciados en las últimas horas.

El primero de estos conciertos será el Aurafest, que el 30 de octubre estará en el Hipódromo Chile, con "la nueva generación de la cumbia pop", de la mano de LAUTA, Amigo de Artistas, BM y Max Carra; y con entradas a través de Tuacceso.

Luego está la gira "Defendiendo la Vieja Escuela" de los mexicanos Los Dos Carnales, que llegará a Chile con tres fechas durante el mes de noviembre.

Los aztecas estarán el 27 de noviembre en el Hipódromo Chile, el 28 de noviembre en la Medialuna Monumental de Rancagua -ambos shows con entradas vía Ticketone- y el 29 de noviembre en el Espacio Peñuelas de Coquimbo, con tickets en Passline.

El 6 de diciembre el Movistar Arena será escenario del regreso del puertorriqueño del cantante urbano Omar Courtz, quien trae a Chile su gira "POR SI MAÑANA NO ESTOY WORLD TOUR".

Las entradas, en Puntoticket, saldrán a la venta el 26 de agosto, para fans; y el 28 de agosto, para público general.

Finalmente, ya el próximo año, está el regreso del dúo mexico-estadounidense de pop romántico Ha*Ash, que estará el 21 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, con entradas a la venta por Puntoticket, desde el 26 de agosto.