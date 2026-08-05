Rapero español Keyblade prepara su regreso a Chile: "El público chileno es brutal"

El rapero español Alejandro Torres Martín, mejor conocido como Keyblade, aterriza nuevamente en Chile para reencontrarse con su fanaticada local, que espera volver a escuchar sus "Épicas Batallas de Rap del Frikismo" y los emblemáticos sonidos de uno de los youtubers más famosos de España.

"Estuve en Chile el año pasado en una pequeña gira que hice y me lo pasé increíble, el público chileno es brutal", reconoció el artista y creador de contenido al conversar con Cooperativa.

Con más de siete millones de suscriptores en YouTube, es uno de los invitados internacionales de la próxima edición del evento ExpoGame, a realizarse entre el 2 y 4 de octubre en Estación Mapocho, prometiendo que, al ser un evento de videojuegos, "mi intención es llevar un tracklist puramente friki, puramente temas de videojuegos, anime y con Épicas Batallas".

Aunque el español intentará "que dentro del repertorio haya temas modernos, de los más recientes, y que considero que están mejor producidos, que son más llamativos rítmicamente", sabe muy bien que su público espera ciertas canciones clásicas de su repertorio friki, como "Godzilla vs King Kong" o "Finn vs Mordecai".

"Voy a intentar que sea un espectáculo friki, digno de un evento como la ExpoGame, y que le guste tanto a los que me escuchan desde hace años como a los que me tengan un poco perdida la pista", declaró Keyblade en la conversación.

"Nunca he dejado de sentir pasión por los videojuegos"

Aunque algunas biografías en internet digan que él vivió en México, lo cierto es que Keyblade ha vivido en España toda su vida. "Es verdad que me he mudado dentro de España. He estado entre Madrid, Canarias, ahora estoy en Andalucía", aclaró, precisando que sí posee mucha conexión con México porque mucho de su público es mexicano.

Lo que sí es verdad es su amor por el mundo friki y la música, logrando balancear ambos aspectos para lograr destacar con un sello único dentro del gigantesco mundo virtual.

"Nunca he dejado de sentir pasión por los videojuegos, incluso me gustaría algún día desarrollar uno, aunque sea indie, una cosa más propia", sinceró el español, tanteando un proyecto inédito.

Y al mismo tiempo admitió ser "muy apasionado por la música y tengo un círculo de profesionales, de amigos que se dedican a la música, productores que tocan en vivo, que manejan muchos instrumentos, y que me han impulsado a ir un poco más allá en los límites musicales, que yo solo no habría podido alcanzar".

"He tenido tanto la pasión como las circunstancias y la ambición equilibrada en ambos campos, y he logrado que se queden tanto los más frikis, que igual no tenían tanto interés por el rap en su momento, como gente que igual no tenía tanto interés por la música friki", valoró Keyblade sobre el camino a la fama que salió del mundo digital.

Sus expectativas en el regreso a Chile

A diferencia de la visita anterior a Chile, que no se extendió por más de tres días, Keyblade ahora aprovechará el viaje "con un poco más de calma" y le gustaría "salir de Santiago", tanteando la posibilidad de llevar su espectáculo a regiones.

"Me encantaría salir de Santiago y ver otras zonas llamativas del país, (como) Concepción. Lo que me recomienden. Estaré atento", indicó, dejando abierta la invitación a recibir sugerencias por parte de los fans chilenos.

No solo recomendaciones sobre lugares a visitar, sino que también qué probar de la comida tradicional chilena: "Comí y probé muy poca gastronomía propia (en la primera visita), tengo una semana ahí para empaparme de todo lo que pueda".

La edición 2026 de ExpoGame se realizará el próximo 2, 3 y 4 de octubre en Estación Mapocho, en Santiago.