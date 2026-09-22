Show de Ronnie Wood cambia de escenario y llega a céntrico teatro

Ronnie Wood, guitarrista emblema de The Rolling Stones, se presentará en Santiago -por primera vez como solista- y ahora se confirma que el show se realizará en pleno centro de la capital.

Esto porque la cita del 10 de noviembre pasará de la arena ubicada en el Parque O'Higgins al Teatro Caupolicán de calle San Diego.

Wood llegará al país con su banda, Ammo Band, e Imelda May como invitada especial.

La producción del concierto ratificó que "todas las entradas adquiridas previamente siguen siendo válidas para el nuevo recinto" e información adicional para cada comprador llegará al correo electrónico registrado en el sistema Puntoticket, donde además se pueden adquirir nuevos boletos.

No obstante, se podrá solicitar la devolución completa del pago en caso de no estar de acuerdo con la modificación del escenario.