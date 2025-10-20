Soda Stereo Ecos anuncia segunda fecha en Chile: Venta de entradas

Tras agotar su concierto fijado para el 26 de marzo, Soda Stereo anunció una nueva fecha en Chile con su gira "Ecos".

La banda, que se convirtió en un ícono del rock latino, sumó una segunda presentación en el Movistar Arena para el 27 de marzo.

El show, confirmado a fines de septiembre, promete reunir en el escenario a Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati -fallecido en 2014-, anticipando que "no es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo, es un show en vivo".

Venta de entradas

La preventa para la nueva fecha de Soda Stereo Ecos, exclusiva para clientes del banco auspiciador, comenzará este lunes a las 17:00 horas a través de Puntoticket.com.

En tanto, la venta general iniciará el miércoles 22 de octubra a las 17:00 horas o una vez agotado el stock de preventa.