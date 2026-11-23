A dos semanas de su realización, el festival de música urbana Vibra Fest anunció que su edición 2026 se trasladará del Hipódromo Chile, en la comuna de Independencia, hasta el Parque Bicentenario de Cerrillos.

El evento, a realizarse el próximo 8 de diciembre, estará encabezado por Anuel AA, Omar Courtz, Chencho Corleone y Manuel Turizo, además de Ivy Queen, Pablito Pesadilla, Sinaka y más.

Desde la producción explicaron que con el cambio de recinto se busca entregar una mejora de la experiencia para los asistentes, con "un parque más amplio y mejor conectado, con espacio de sobra para los tres escenarios, los servicios y la comodidad de todos".

Además, aclararon que el cambio no afectará las entradas ya adquiridas: "Sigue siendo válida tal cual, sin que tengas que hacer nada".

Eso sí, en caso de que deseen solicitar la devolución, podrán hacerlo desde este martes 24 de noviembre y hasta el 7 de diciembre en la plataforma de Puntoticket.

Nueva venta de entradas

Con el cambio de recinto, se abrirá un nuevo proceso de venta de entradas mediante el sistema Puntoticket, comenzando este miércoles 25 de noviembre al mediodía con pocos cupos habilitados.