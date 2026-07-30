Vibra Fest confirma fecha y el Hipódromo Chile como escenario

El festival de música urbana Vibra Fest tendrá una nueva edición este 2026 y cambiará de ubicación, porque ahora se desarrollará en el Hipódromo Chile, en la comuna de Independencia.

El evento, que tiene al colombiano Manuel Turizo como primer artista confirmado, fijó su fecha para el 8 de diciembre.

"Vibra Fest ya no es solo un festival: es la cumbre donde converge la cultura urbana de Chile y Latinoamérica", afirmó la producción del show, que ha tenido en ediciones anteriores a cantantes como Ivy Queen, Jowell & Randy, Ñengo Flow, Cris Mj, Pablo Chill-E o Young Cister.

En el sitio vibrafest.cl habrá un "registro prioritario", para recibir el anuncio de precios de preventa el martes 4 de agosto; mientras que al mediodía del 6 de agosto comenzará la "venta en verde", sin confirmación de artistas, a través de Puntoticket.