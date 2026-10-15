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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

[VIDEOS] Los hitos del primer show de BTS en el Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"El mejor país de Chile" fue uno de los momentos más celebrados por el "ARMY" de los surcoreanos.

[VIDEOS] Los hitos del primer show de BTS en el Nacional
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Canciones con miles de voces como coro, un cumpleaños feliz y "el mejor país de Chile" fueron algunos de los hitos de la primera de las tres noches que programó en el Estadio Nacional de Santiago el grupo de pop surcoreano BTS, que deleitó a su "ARMY" y probó el carácter de fenómeno mundial del septeto.

La visita de los Bangtan Boys a la capital es la tercera de su historia, luego de estar por primera vez en 2015 en el entonces Movistar Arena; y luego en 2017 en el mismo recinto, con dos presentaciones.

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