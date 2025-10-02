Tribunal ordena retener 100 millones de pesos de shows de Silvio Rodríguez

La justicia entró a tallar en la visita en Chile del cantautor cubano Silvio Rodríguez, que contempla cuatro conciertos en el Movistar Arena, pues una resolución del 21° Juzgado Civil de Santiago ordenó la retención de 100 millones de pesos provenientes de la venta de entradas.

La justicia ordenó esta medida tras acoger la solicitud de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) en contra de la productora Redeyes, encargada de organizar los conciertos. La acción responde a una deuda de más de una década por concepto de derechos de autor, informó La Tercera.

Según la SCD, Redeyes ha incumplido reiteradamente un contrato firmado en 2013, que autorizaba la ejecución pública de obras musicales y fonogramas en recitales. Pese a cambiar su razón social en distintas ocasiones, la empresa ha continuado explotando obras protegidas sin pagar los derechos correspondientes.

El director general de SCD, Juan Antonio Durán, subrayó que "nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado.

"Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos", concluyó Durán.

La medida de retención deberá hacerse efectiva sobre los montos recaudados por Puntoticket, empresa encargada de la venta de entradas para las presentaciones de Rodríguez, que comenzaron el pasado 29 de septiembre y que incluyen 1, 5 y 6 de octubre.