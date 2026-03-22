Soda Stereo volvió a los escenarios con "Ecos": así aparece Cerati en el show

La banda Soda Stereo volvió a los escenarios este fin de semana con el primer show de "Ecos", una gira que trae de vuelta a Gustavo Cerati mediante avanzada tecnología.

El sábado, Zeta Bosio y Charly Alberti dieron inicio a la gira en Buenos Aires, marcando el regreso de Soda Stereo a los escenarios con el trío original.

Aunque sin la presencia física del fallecido vocalista, el espectáculo incorpora una compleja propuesta audiovisual que permite recrear su figura en escena. A través de pantallas, proyecciones y material de archivo procesado digitalmente, la imagen de Cerati aparece sincronizada con su voz y guitarra, integrándose en tiempo real con los músicos en vivo y generando la sensación de estar nuevamente frente a la banda completa.

La puesta en escena, que combina emoción y tecnología de última generación, ha sido uno de los aspectos más comentados del regreso, destacando por su nivel de realismo y por el impacto que provoca en el público, que reacciona como si se tratara de un show original del grupo.

Desde el entorno familiar del músico también se refirieron a la experiencia. En conversación con el portal TN, Benito y Laura Cerati, hijo y hermana del músico, expresaron su emoción ante el espectáculo, destacando que se trata de una forma de reencontrarse con el artista. "Es una forma de volver a verlo", señalaron, valorando además el uso de la tecnología y el respeto por su legado. ()

La gira continuará la próxima semana en Chile, donde Soda Stereo se presentará en el Movistar Arena en una serie de conciertos a realizarse los días 26, 27, 28 y 29 de marzo.