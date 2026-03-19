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Tópicos: Magazine | Música

Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado en Buenos Aires

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico debió ser hospitalizado poco después de llegar a Argentina, donde la banda se presentará la próxima semana.

Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado en Buenos Aires
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El músico Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue hospitalizado en Buenos Aires poco después de su llegada a Argentina. 

De acuerdo un portavoz de la banda, el artista fue ingresado por precaución "en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias". 

"Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes", agregaron, según reportes de Todo Noticias

Los problemas de salud de Young -quien se integró a la banda en 2014 para reemplazar a su tío, Malcolm Young, retirado por demencia y fallecido en 2017- llegan en medio del "Power Up Tour".

La gira mundial, que ha incluido shows en Europa, Estados Unidos, Australia y Brasil, recientemente pasó por Chile con dos fechas en el Estadio Nacional.

En tanto, AC/DC se presentará en el Estadio Monumental de River Plate de la capital trasandina el lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo. 

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