La banda K-pop Stray Kids dejó a Chile fuera de su nueva gira latinoamericana, "STRAYCITY", la cual los trae de vuelta a la región con fechas en Colombia, Argentina y México.

Los surcoreanos llegarán por primera vez a Bogotá el próximo 9 de septiembre, agendando también presentaciones en Buenos Aires el 14 de septiembre y Ciudad de México el 25 del mismo mes.

"STRAYCITY" contará con una propuesta que, según sus organizadores, busca ofrecer una experiencia "inmersiva y de alta energía" para sus seguidores y fanáticos, conocidos como "Stay".

Los organizadores explicaron que 'STRAYCITY' está concebido como "un espacio compartido de música, energía y expresión personal", con el que buscan ofrecer a los seguidores una nueva manera de vivir los conciertos de la banda.

Estas nuevas fechas se suman a la participación ya anunciada de Stray Kids en el festival Rock in Rio, en el que el grupo será el primer acto de k-pop en encabezar el evento, el próximo 11 de septiembre. Además, la banda liderará el cartel del The Governors Ball Music Festival el 6 de junio en Nueva York.

Stray Kids tuvo dos exitosas presentaciones en Chile en marzo de 2025, con shows agotados en el Estadio Bicentenario de La Florida.