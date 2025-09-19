Taylor Swift vuelve a los cines para celebrar el estreno de "The Life of a Showgirl"

La cantante Taylor Swift volverá a las salas de cines para presentar "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", una fiesta especial de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento de su próximo álbum "The Life of a Showgirl".

"Por la presente, te invito a una *deslumbrante* velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una 'showgirl': del 3 al 5 de octubre solo en cines", escribió la autora de "False God" en Instagram.

La catorce veces ganadora del Grammy también adelantó que el evento contará con el lanzamiento del video musical del sencillo "The Fate of Ophelia", con imágenes inéditas del proceso de realización, así como comentarios sobre la inspiración detrás de su nueva música.

La artista lanzará su álbum "The Life of a Showgirl", inspirado en su gira mundial "The Eras Tour" y el duodécimo de su carrera, el próximo 3 de octubre, disco de 12 canciones que incluye una colaboración con Sabrina Carpenter.

Swift es también productora del álbum junto a sus "mentores" Max Martin y Shellback, con quienes ya había trabajado en su álbum "Red" y en éxitos como "Shake It Off", "Blank Space" o "Wildest Dreams".

Esta producción llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara "The Tortured Poets Department", un proyecto de más de 30 canciones que incluye duetos con Post Malone y Florence + The Machine.