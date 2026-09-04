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Tópicos: Magazine | Música | The Beatles

Nació el primer nieto de John Lennon: Fue bautizado como Aurelius

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sean Lennon fue el único hijo del ex Beatle y Yoko Ono.

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El músico Sean Lennon, hijo del ex Beatle John Lennon, anunció el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, la modelo Charlotte Kemp Muhl.

El bebé fue bautizado como Aurelius Lennon y se convirtió en el primer nieto del autor de "Imagine" a casi 46 años de su asesinato. Julian, primer hijo de John Lennon, no ha tenido hijos propios.

"Charlotte y yo hemos creado a este frijol humano", anunció en sus redes sociales Sean, el único hijo de Lennon junto a la artista Yoko Ono.

Sean Lennon y Charlotte Kemp Muhl han estado en una relación desde el año 2007 tras conocerse en el festival Coachella.

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