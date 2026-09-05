San Joaquín: Carabinero baleó a dos sujetos armados que intentaron evadir una fiscalización

Carabineros baleó a dos sujetos presuntamente armados durante una fiscalización vehicular ocurrida en la esquina de Carlos Valdovinos con Avenida Las Industrias, en la comuna de San Joaquín.

Según información policial, los tres involucrados -que se movilizaban en un vehículo de alta gama- intentaron darse a la fuga al momento de ser controlados por los uniformados.

"Al realizar el control vehicular, el copiloto de este móvil extrajo un armamento y lo preparó frente al carabinero. El funcionario, al ver en riesgo su vida, se vio obligado a hacer uso de su armamento fiscal y realizó disparos contra esta persona que, claramente, iba a atentar contra la vida del carabinero", informó el comandante de Carabineros Adrián Bucarey, de la 42ª Comisaría Radiopatrullas.

El oficial agregó que el copiloto del vehículo "pasó el armamento al sujeto que iba en el asiento trasero, por lo que el carabinero se vio obligado a hacer uso en una segunda oportunidad de su arma de fuego".

Luego de la acción policial, los sospechosos llegaron heridos a bala hasta el Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, donde fueron detenidos.

La situación generó momentos de alta tensión debido a la llegada de familiares de los detenidos, lo que requirió la intervención de personal de Control de Orden Público (COP) para resguardar el recinto asistencial.