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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Argentina

Investigador pidió citar al embajador argentino ante declaraciones trasandinas sobre soberanía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En Cooperativa, Jorge Sanz instó a La Moneda a ejecutar una respuesta diplomática formal frente a los recientes dichos de autoridades argentinas sobre soberanía y límites australes.

Para el académico, omitir un reclamo oficial sienta un precedente riesgoso para el país: "Si nosotros no reclamamos, estas cosas pasan a ser puntos para Argentina, no puntos para nosotros", enfatizó.

Investigador pidió citar al embajador argentino ante declaraciones trasandinas sobre soberanía
 ATON (referencial)

Sanz remarcó que las discrepancias limítrofes "quedan en la historia" y exigen un registro diplomático activo entre naciones vecinas.

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El académico Jorge Sanz, investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), advirtió este sábado que el Gobierno debe recurrir a herramientas diplomáticas de alto nivel, como convocar al embajador de Argentina en Santiago para exigir explicaciones formales, con el fin de no validar las declaraciones de autoridades trasandinas que cuestionan los límites en la zona austral.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el especialista advirtió que la pasividad o la falta de un reclamo oficial ante los discursos de soberanía emitidos por ministros y parlamentarios del país vecino representa un riesgo geopolítico que no se puede tolerar.

"Mandar a buscar al embajador y pedirle aclaraciones es un gesto diplomático de la mayor relevancia. Podría ser ese o podría ser otra herramienta que disponga el Gobierno de Chile. Pero estos elementos no se pueden dejar pasar, porque quedan en la historia", afirmó Sanz.

En esta línea, dio cuenta que, aunque "somos vecinos con Argentina, vamos a seguir siendo vecinos con Argentina y vamos a seguir teniendo encontrones con Argentina, hay que llevar un registro".

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Sanz remarcó que las discrepancias limítrofes "quedan en la historia" y exigen un registro diplomático activo entre naciones vecinas. (FOTO: ATON)

En opinión del investigador, "si nosotros no reclamamos, estas cosas pasan a ser puntos para Argentina, no puntos para nosotros. Entonces, es muy peligroso lo que sucede y es muy peligroso dejarlas pasar".

Declaraciones oficiales que agravan la tensión bilateral

El analista explicó que la gravedad del escenario actual radica en que los cuestionamientos territoriales ya no provienen de mandos militares en retiro o analistas informales, sino de personeros con cargos directos en el Ejecutivo y el Congreso argentino.

Respecto a este punto, el académico de la Anepe advirtió que "están rompiendo las bases estructurales de los tratados de límites de Chile con Argentina, que es el Tratado de 1881, donde se especifica -porque esa es la base del tratado- que Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico".

"La situación se agrava aún más porque las autoridades que están emitiendo este tipo de declaraciones están en el gobierno mismo de Argentina: es su canciller, es una senadora que fue ministra ahora. Entonces, la situación que genera Milei y que está generando Argentina es de una gravedad enorme", arremetió Sanz.

"Ya no nos basta con el papelito que firmó el presidente Milei, sino que debería, a mi juicio, existir una reacción del Gobierno para pedir una aclaración desde el gobierno por las declaraciones del canciller, que son tremendamente graves y agresivas", cuestionó en Cooperativa.

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