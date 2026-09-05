Coquimbo vuelve a pedir que Presupuesto 2027 considere recursos necesarios "para ponerse de pie"

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, expresó en Cooperativa que espera que la discusión legislativa sobre el Presupuesto 2027 "considere los recursos necesarios para volver a poner de pie absolutamente la región" homónima tras los aluviones de julio.

El jefe comunal lamentó: "Se está dando un poco lo que nosotros en algún minuto anunciamos, que la falta de los recursos frescos en una inyección directa para poder reconstruir terminaron supeditados a la discusión presupuestaria".

"Esos recursos, según palabras propias del biministro (Claudio Alvarado), constan alrededor de 700 millones de dólares para poder reconstruir la región. (Sin embargo), cuando (se) va al debate legislativo de los recursos, hay que entender que muchas veces ahí se empieza a disolver todo y hay que ver cuántos son los fondos que van a llegar", indicó Manouchehri.

"Hoy día estamos en una etapa de reactivación donde es importante también considerar que acá no solo existen daños a infraestructura, viviendas y caletas, sino que también a los bolsillos de los coquimbanos y coquimbanas; y también de las personas que están asociadas principalmente al rubro del turismo, la gastronomía y la hotelería y buscan aprovechar este mes de septiembre con mucha fuerza", subrayó el jefe comunal.