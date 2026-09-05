Coquimbo vuelve a pedir que Presupuesto 2027 considere recursos necesarios "para ponerse de pie"
Su jefe comunal, Ali Manouchehri, lamentó en Cooperativa que "la falta de fondos en una inyección directa terminen supeditados a la discusión" legislativa del erario nacional.
"Cuando (se) va al debate, hay que entender que muchas veces ahí se empieza a disolver todo y hay que ver cuántos (montos) van a llegar", indicó.
"Acá no solo existen daños a infraestructura, viviendas y caletas, sino que también a los bolsillos de los coquimbanos y coquimbanas; y también de las personas" vinculadas al turismo y a la gastronomía, subrayó el alcalde coquimbano.