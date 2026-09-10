The Beatles y la ciencia, una larga relación inspirando títulos de investigaciones

"Here Comes The Sun" o "Let It Be", pocos tendrán dudas en identificarlas como canciones de The Beatles, aunque a veces dan un paso más para ser títulos de artículos científicos, en una demostración de que ciencia y cultura popular "están más entrelazadas de lo que podría parecer a primera vista".

Los títulos y letras de canciones de esa banda aparecen de forma exacta 2.237 veces en estudios científicos y en 963 casos se han encontrado juegos de palabras creativos con ellas, según un estudio de investigadores de la Universidad de Tecnología de Delft y de la Universidad Radboud, ambas en Países Bajos.

El título del artículo que publica Plos One tiene asimismo una referencia a la banda: "Cómo la ciencia se las arregla con un poco de ayuda de The Beatles: detección de juegos de palabras culturales en la literatura científica mediante modelos de lenguaje a gran escala".

Dos de los autores del estudio, Gabriel Budel y Michiel Tjepkema, aseguraron a EFE por correo electrónico que esta es la primera vez que ellos usan en un artículo una referencia a la banda de Liverpool.

Con la base de datos bibliográficos Scopus y el uso de la inteligencia artificial, el equipo buscó no solo títulos exactos, sino referencias o juegos de palabras en artículos científicos desde 1963.

Ya en 1966 se publicó un artículo titulado "Help. I need somebody: el valor de la formación en enfermería psiquiátrica para el personal de enfermería general". Para los autores "es sorprendente" que ocurriera tan pronto.

"Omnipresentes en la cultura científica"

The Beatles son omnipresentes en la cultura científica y, aunque la investigación se centra en ellos, hicieron igualmente "un rápido repaso" a Michael Jackson y Elvis Presley, sobre los que había referencias, pero "ni de lejos tantas".

"The Long and Winding Road" es el tema que más veces aparece, con 798 referencias, seguido de "With a Little Help from My Friends" (209); "Here, There and Everywhere" (129); "Here Comes the Sun" (103) y "Let It Be" (98).

La inspiración llegada de The Beatles es transversal y, aunque es mayoritaria en los artículos médicos, se encuentran en ciencias sociales, bioquímica, ciencia de materiales, farmacología, neurociencia, astronomía, odontología o veterinaria.

Muchas variaciones de "All You Need Is Love" aparecen en la literatura académica, como "All you need is sleep". Además, el artículo de 2017 "Attention is all you need" ha sido citado por otras publicaciones 89.737 veces hasta ahora.

Ciencia y cultura popular "más entrelazadas de lo que podría parecer a primera vista"

Las referencias a través de juegos de palabras o ligeras modificaciones del original son frecuentes. "The Long and Winding Road" se convirtió en "The lung and winding road" en un artículo sobre el covid permanente y "Here Comes the Sun" pasó a ser "Here comes the SU(n)" para hablar de computación cuántica y grupos matemáticos.

Budel y Tjepkema señalan que lo más difícil fue decidir qué canciones incluir en la lista de coincidencias exactas para asegurarse de que se trataba de una referencia a The Beatles y analizar los juegos de palabras, "la parte más divertida".

"La redacción científica y la cultura popular están más entrelazadas de lo que podría parecer a primera vista", afirmaron los investigadores en su artículo.

Durante mucho tiempo los artículos científicos tenían "un tono muy serio", que con el paso del tiempo ha ido cambiando, en concreto, a partir de la década de los noventa, cuando surge una cultura del "publica o perece", explican Budel y Tjepkema.

"Ya no se trata solo de que te lean otros especialistas, sino de competir por la atención en un campo en el que cada vez se publica más, la medicina, en particular. Los títulos llamativos ayudan a ello", reconocieron.

El tono positivo de muchas canciones de los Beatles, como "We Can Work It Out" o "With a Little Help from My Friends" "también ayuda, porque a este tipo de 'afirmaciones generales' es fácil darles un 'giro' invirtiéndolas: '¡No podemos resolverlo!' o '¡Con un poco de ayuda de mis enemigos!'".

Budel y Tjepkema dicen que también hay críticas a esta tendencia. "No debería tratarse de qué científico tiene mejores habilidades comunicativas, sino del contenido".

Los autores creen que "a menudo, se trata de ambas cosas" aunque reconocieron que no han observado que los artículos que hacen referencia a canciones de The Beatles sean citados con mayor frecuencia como resultado de ello.