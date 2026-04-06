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Tópicos: Magazine | Música

The Strokes anuncia "Reality Awaits", su primer disco en seis años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda de Nueva York planea una serie de apariciones en festivales musicales para este año.

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El grupo The Strokes anunció el lanzamiento de "Reality Awaits", su primer disco de estudio desde el año 2020.

Los liderados por Julian Casablancas confirmaron el título de su nuevo trabajo y adelantaron que se estrenará en el próximo verano (hemisferio norte), aunque sin una fecha específica.

Para este año el quinteto prepara una serie de presentaciones en festivales musicales de todo el mundo, comenzando este 11 de abril con Coachella en California.

"Reality Awaits" será el primer álbum de The Strokes desde "The New Abnormal" y el sexto en su discografía.

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