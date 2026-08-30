Tom Hardy se volvió rapero y estrenó su propio disco: Tiene 15 canciones
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Autor: Redacción Cooperativa
"Czarface Meets Frankie Pulitzer" es el título del LP.
"Czarface Meets Frankie Pulitzer" es el título del LP.
El actor Tom Hardy debutó como músico con el estreno de su primer disco de rap bajo el alias de Frankie Pulitzer y junto al colectivo Czarface.
Titulado "Czarface Meets Frankie Pulitzer", el LP cuenta con 15 tracks que incluyen colaboraciones con artistas como Method Man y Busta Rhymes, entre otros.
Además Hardy recordó la icónica voz de su personaje "Bane" en "Batman: El caballero de la noche asciende" y la utilizó en el tema "Grim-Visaged War".
El portal Deadline señala que las letras del álbum incluyen referencias a personajes y películas de Marvel, además de algunas figuras de Hollywood.