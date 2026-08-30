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Tópicos: Magazine | Música

Tom Hardy se volvió rapero y estrenó su propio disco: Tiene 15 canciones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Czarface Meets Frankie Pulitzer" es el título del LP.

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El actor Tom Hardy debutó como músico con el estreno de su primer disco de rap bajo el alias de Frankie Pulitzer y junto al colectivo Czarface.

Titulado "Czarface Meets Frankie Pulitzer", el LP cuenta con 15 tracks que incluyen colaboraciones con artistas como Method Man y Busta Rhymes, entre otros.

Además Hardy recordó la icónica voz de su personaje "Bane" en "Batman: El caballero de la noche asciende" y la utilizó en el tema "Grim-Visaged War".

El portal Deadline señala que las letras del álbum incluyen referencias a personajes y películas de Marvel, además de algunas figuras de Hollywood.

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