Embajador Zaliasnik se disculpó por dichos potencialmente "ofensivos para la Comunidad Palestina"

El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, ofreció disculpas y aclaró sus recientes declaraciones respecto a la Comunidad Palestina residente en nuestropaís, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores interviniera y le solicitara precisar el tenor de lo que dijo en una entrevista.

La controversia se originó tras la participación del representante diplomático en el programa Defending Israel with David Harris, transmitido por la cadena Jewish Broadcasting Service y conducido por el exdirector del Comité Judío Estadounidense (AJC), instancia donde Zaliasnik puso en duda las cifras sobre la cantidad de residentes de origen palestino en Chile.

Las frases que originaron la polémica

Durante la conversación, al abordar la realidad de las colectividades en el país y el rol de los ciudadanos de origen palestino, sostuvo que "es una comunidad pequeña, de 20 mil a 25 mil personas en este momento, en condiciones muy difíciles, en cierto modo difíciles, porque tenemos una comunidad palestina muy abrumadora e importante que solía vivir codo a codo con nosotros en una situación muy agradable y sin problemas".

"Obviamente, juegan con los números. En algún momento dijeron que eran 250 mil hace 20 años. De repente, hace dos años eran 500 mil. Ahora dicen que son 800 mil", comentó Zaliasnik.

El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, debió emitir una declaración de disculpas tras sus dichos en un programa internacional. (FOTO: ATON)

Asimismo, indicó que "Chile no es una sociedad antisemita, no es un problema de la sociedad en sí misma, pero hay activistas que a veces, o en algún momento, han estado ejercitando sus habilidades de propaganda, su discurso de odio".

Llamado de Cancillería y las disculpas del embajador

A través de un comunicado oficial canalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el representante chileno en Tel Aviv buscó descomprimir la tensión y señaló que lamenta "haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la Comunidad Palestina".

"Nunca fue mi ánimo, ni se puede desprender de mis palabras, ofender o afectar a connacionales, en este caso a la Comunidad Palestina", aseveró el expresidente de la Comunidad Judía, que argumentó que el propósito de su diálogo con Harris -a quien aseguró conocer desde hace largos años- apuntaba a rescatar la convivencia histórica de ambos grupos en el territorio nacional.

"Por el contrario, como se aprecia en la entrevista relevo la antigua, estrecha y constructiva relación que ha existido en Chile entre las comunidades palestinas y judías, haciendo presente la importancia de la propia Comunidad Palestina", puntualizó.

La Comunidad Palestina de Chile remitió una carta abierta al Presidente José Antonio Kast manifestando su rechazo. (FOTO: ATON)

Carta abierta de la Comunidad Palestina al Presidente Kast

Pese a la aclaración del embajador, la directiva de la Comunidad Palestina de Chile envió una carta abierta dirigida al Presidente de la República, José Antonio Kast, en la que denunciaron una narrativa estatal de sospecha y estigmatización hacia sus integrantes.

"Después de más de 130 años de presencia palestina en nuestro país, después de generaciones de familias que han nacido, trabajado, servido y contribuido a Chile en todos los ámbitos de su vida nacional, resulta inconcebible que una autoridad de su Gobierno se refiera a los chilenos de origen palestino en los términos utilizados por el embajador de Chile en Israel", indica la misiva.

La dirigencia acusó que "cuando esa comunidad está definida por el origen de ciudadanos chilenos, la cuestión deja de ser una simple discrepancia política y pasa a convertirse en una forma de estigmatización colectiva que consideramos profundamente discriminatoria y peligrosa".

La organización instó al Poder Ejecutivo a preservar el carácter no confesional y representativo de la diplomacia chilena en el extranjero, recordando que los embajadores representan al conjunto de la ciudadanía.