Tom Jones protestó contra su despido como jurado de "The Voice" en el Reino Unido

Luego de más de una década como jurado de la versión británica de "The Voice", el cantante Tom Jones fue despedido del programa por diferencias económicas.

A través de sus redes sociales, Jones señaló que "no quería irme de 'The Voice' porque me encanta el programa y respeto al público".

"ITV (la productora a cargo) tomó la decisión hace un tiempo y me la acaban de anunciar. Me dijeron que había dificultades para financiar los seguros", agregó "El Tigre de Gales".

"Ahora le dicen a la prensa que querían 'refrescar' el programa y con nuevos jurados, ya no habría una silla para mi. Además me estaban ofreciendo un rol mucho más reducido ya que no estaría involucrado desde el comienzo y eso no me gustó", detalló.

En ese sentido Tom Jones expresó su molestia y dijo que "nunca es un buen momento para despedir a alguien de 86 años que aún es muy bueno en su trabajo".

Tom Jones se desempeñó como jurado de la versión británica de "The Voice" durante 13 de las 14 temporadas que ha emitido el programa desde 2012.