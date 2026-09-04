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Tópicos: Magazine | Música

Toxicity de System of a Down cumple 25 años: Anuncian especial reedición

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Entre los detalles se encuentra una reedición en formato CD.

Toxicity de System of a Down cumple 25 años: Anuncian especial reedición
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El grupo System of a Down anunció la celebración por el aniversario número 25 de "Toxicity", el álbum más aclamado de su discografía y un clásico del rock del siglo XXI.

Pese a la importancia del disco, el festejo no incluye giras o conciertos especiales, si no que todo se centrará en una especial reedición.

Esta incluirá una reedición en formato CD con una portada alternativa y la edición en vinilo correctamente etiquetada con el tema de cierre titulado como "Der Voghormia".

Junto a estas reediciones la banda pondrá a la venta una serie de artículos de merchandising como poleras, calcetines, bolsos, ceniceros y gorros, entre otros.

"Toxicity" fue lanzado originalmente en 2001 como el segundo disco de estudio de la banda estadounidense System of a Down.

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