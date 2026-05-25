Two Door Cinema Club reacciona a su vínculo con la TV chilena: "Ahora lo sabemos"

La banda irlandesa Two Door Cinema Club reaccionó al inesperado vínculo de una de sus canciones con la televisión chilena.

A través de TikTok, el trío celebró el aniversario "What You Know", uno de los mayores éxitos de su carrera lanzado hace 15 años.

En este contexto, una usuaria chilena de la red social consultó: "¿Saben que son como la banda sonora de la infancia de la mitad de la generación Z chilena?".

Y es que, el single -perteneciente a "Tourist History" (2010), su álbum debut- estuvo presente por años en Mega, siendo el tema encargado de abrir el segmento de El Tiempo.

Two Door Cinema Club y la TV chilena

Por su parte, el grupo respondió al comentario con un vídeo, donde se ve a Priscilla Vargas -conductora en ese entonces de Meganoticias- presentar al metereólogo Jaime Leyton para revisar el pronóstico del tiempo, con la canción de los irlandeses de fondo.

"Ahora lo sabemos", escribieron en la descripción del clip, que se llenó de historias de chilenos que recordaron con nostalgia la época escolar y cómo esta canción se convirtió en un verdadero himno de sus mañanas.

"El opening de Chile,Sabiai que ibai tarde cuando sonaba esa canción,No saben el impacto cultural que tiene esa canción en la sociedad chilena de los 2010s,Yo tomando desayuno antes del colegio,Vengan a Chile e inviten a Don Jaime al escenario", entre otros, fueron algunos de los comentarios.