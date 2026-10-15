U2 dejó fuera a Chile de su gira latinoamericana

La banda U2 anunció este jueves las fechas de su gira por Latinoamérica, dejando fuera a Chile de la agenda.

Pese a que La Tercera reportó que se realizaron negociaciones para traer a los irlandeses en 2027, estos no prosperaron y solo visitarán tres países de la región.

En esta ocasión, Bono y compañía visitarán México, los días 23 y 26 de febrero; Brasil, el 10 y 12 de marzo; y Argentina, el 23 y 25 de marzo.

"CARNAVAL DE LUZ PRESENTS: THE GREATEST SHOW ON EARTH WORLD TOUR 2027", nombre de la nueva gira, llega de la mano del último álbum de la agrupación, "Carnaval de Luz", a estrenarse el próximo 13 de noviembre.

La primera visita de U2 a Chile ocurrió en 1998, mientras que regresaron en 2006 con el "Vertigo Tour" y el 2011 con el "360° Tour", instalado en la mitad de la pista del Estadio Nacional.

En tanto, el último concierto en suelo nacional tuvo lugar en 2017, donde celebraron sus treinta años de carrera repasando el álbum "The Joshua Tree" (1987).