U2 sorprende con el lanzamiento de un EP con seis nuevas canciones

La banda U2 lanzó por sorpresa su EP "Days of ash" con seis canciones sobre la actual situación política del mundo, después de nueve años sin publicar música nueva.

En una publicación en redes sociales, la banda dublinesa definió al EP como una colección de cinco nuevas canciones y un poema que supone "una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad".

En esta línea, U2 especificó que cuatro de los cinco temas tratan sobre personas: una madre, un padre y una adolescente cuyas vidas fueron brutalmente truncadas, así como un soldado que preferiría cantar pero está dispuesto a morir por la libertad de su país.

Junto a la publicación del álbum, salió a la luz un videoclip del tema "American Obituary", que, acompañado de imágenes del Capitolio o la Estatua de la Libertad neoyorquina, incluye frases como: "Lo peor no puede matar lo mejor de nosotros, pero pueden intentarlo. América se levantará contra la gente de la mentira. Te quiero más de lo que el odio ama a la guerra".

El álbum tiene colaboraciones con el cantante británico Ed Sheeran y el ucraniano Taras Topolia, entre otros.