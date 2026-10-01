Ed Sheeran a Bono: "¿No vas a meterme en temas políticos, verdad?"

Tras la controversia por la exclusión del rapero Macklemore de la gira de Ed Sheeran, el líder de U2, Bono, recordó que el cantante británico se mostró reacio a involucrarse en temas políticos al trabajar junto a la banda irlandesa en la canción "Yours Eternally".

El tema, lanzando en febrero pasado y que cuenta también con el músico ucraniano Taras Topolia, está planteado desde el punto de vista de un soldado ucraniano que escribe a sus amigos en plena guerra de su país con Rusia.

Al conversar con la publicación británica de Rolling Stone, el vocalista de U2 reconoció que "cuando grabamos 'Yours Eternally', (Ed) me decía: '¿No vas a meterme en temas políticos, verdad?'. Y yo le dije: 'Este soldado que nos inspiró te adoraba, Ed, y tú has colaborado en esta canción'".

Y Sheeran respondió: "Sí, pero solo quiero mantenerme al margen de todo eso".

La historia se conoce luego de que Macklemore fuera vetado como telonero de Sheeran por sus expresiones propalestina desde el escenario de la gira "Loop Tour" del inglés, quien había intentado mantenerse al margen de la política y evitar tomar partido en el conflicto de Gaza, argumentando que sus seguidores no acuden a sus conciertos a escuchar sobre política.

Eso sí, Bono evitó insistir en el incidente que involucró a Sheeran y Macklemore, señalando que "Brian Eno ha dicho hoy que las estrellas del pop son como pececitos en un gran mar de fuerzas enormes, religión y política".

La banda irlandesa declaró no tener problemas en meterse en líos por sus posturas políticas o apoyo a causas, con Bono sosteniendo que "es lo que hacemos y nos alegra hacerlo, pero también nos alegra reconocer que hay otras personas que no quieren meterse en ese tipo de lucha. Creo que lo que Eno quería decir es que hay que convencer a la gente con argumentos. No se puede intentar obligar a la gente a adoptar una postura".

U2 publicará el próximo 13 de noviembre su nuevo disco, con título en español, "Carnaval de luz", el cual incluye una colaboración con la fallecida Dolly Parton y un tema que se inspira en la cantante español Rosalía.