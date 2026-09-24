"Mil guitarras por Víctor Jara" llega a Madrid

Este viernes 25 de septiembre, Madrid acogerá "Mil guitarras por Víctor Jara", el encuentro musical en homenaje al cantautor nacido en Santiago y que ahora llega al Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras.

La actividad, organizada por la Asociación Violeta Parra de Madrid, traslada a la capital hispana el espíritu de una iniciativa que desde hace más de una década reúne en Chile a músicos y ciudadanía alrededor de la obra de Víctor Jara. El encuentro original nació en 2013 en Recoleta, y se ha convertido en uno de los homenajes colectivos más importantes dedicados al músico.

"Además de personas que vivieron el golpe y que están aquí en Madrid, se ha sumado gente nueva, nuevas generaciones. Eso significa que el mensaje humanitario y de paz que representaba el canto de Víctor Jara es mundial y está completamente vigente", comentó Andrés Bautista, director artístico del encuentro.