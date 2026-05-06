Yandel: El perreo sinfónico "volvió a refrescar" mi carrera

El reguetonero puertorriqueño Yandel aseguró que el integrar a una orquesta sinfónica en sus presentaciones le "volvió a refrescar" su carrera de más de dos décadas.

La música sinfónica "me volvió a refrescar mi carrera", sostuvo Yandel este martes a EFE previo al estreno de Amazon Music de su serie de transmisión en vivo, "Amazon Music City Sessions", en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

Según Yandel, la música sinfónica le dio "un estándar bien bueno" en su carrera, cuya mayoría marcó como dúo con Wisin.

"Llegó la bendición ahora, después de tantos años, y la voy a exprimir al máximo", añadió.

La presentación del artista urbano se transmitió a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video y Twitch junto con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con la que ya ha actuado en otras ocasiones.

"Siento que con la Sinfónica explotó mi carrera", afirmó Llandel Veguilla, nombre de pila del artista urbano, quien adelantó que está en las terminaciones de su próximo disco, que constará de 13 canciones y con un contenido "más maduro" por integrar música sinfónica.

Algunos de los temas que interpretó Yandel en su presentación en la noche de este martes fueron 'Pam, pam, pam,Noche de sexo,Mírala bien,El Teléfono,Fantasma'.

"El hacerlo con la Sinfónica lo eleva a otro nivel"

Yandel comenzó a experimentar con la música sinfónica en abril de 2025, cuando presentó 'Yandel Sinfónico', el primer álbum grabado en vivo que fusiona completamente temas urbanos con una orquesta sinfónica.

"Desde que conocí la Sinfónica, el nivel musical, y entré a ese mundo y lo experimenté, ya todos mis shows de ahora pa' lante serán con la Sinfónica porque el nivel musical es el correcto", resaltó.

Así, luego de su presentación de este martes, Yandel ofrecerá un concierto similar, como parte de una gira, el próximo sábado en la Plaza de Cayey, ciudad natal y de crianza del artista en la zona central-montañosa de Puerto Rico.

Yandel también actuará en México, Guatemala, Nicaragua, España, Londres, Ecuador, así como varios estados en Estados Unidos, y en todas partes con sus respectivas orquestas sinfónicas.

"Son muchos jóvenes que están participando en mi show y les llama la atención, porque se han criado con mi música y estar conmigo en la tarima, pues es una cosa que les llena de emoción y lo demuestran. El hacerlo con la Sinfónica lo eleva a otro nivel", enfatizó.