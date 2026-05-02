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Tópicos: Magazine | Música

Zayn Malik canceló gira tras ser hospitalizado por enfermedad no revelada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ex One Direction tiene show en Chile por ahora confirmado.

Zayn Malik canceló gira tras ser hospitalizado por enfermedad no revelada
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El ex cantante de One Direction, Zayn Malik, canceló todas las fechas en Estados Unidos y algunas en Europa de la gira de 2026 para promocionar su álbum "Konnakol".

Malik fue hospitalizado en abril por una enfermedad no especificada y ahora confirmó que no podrá presentarse en tierra estadounidense ni en Irlanda, Escocia ni Inglaterra.

"Gracias por su cariño, oraciones y buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y ha significado muchísimo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien; estaré mejor y más fuerte que antes", escribió en Instagram.

"He tenido que reorganizar mi agenda para los próximos meses y reducir el número de conciertos de la gira. Quiero asegurarme de poder salir y ver a la mayor cantidad de ustedes posible", agregó.

Malik tiene agendado un concierto en Chile para octubre de este año en Movistar Arena, y hasta ahora se mantiene confirmado.

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