Zayn Malik canceló gira tras ser hospitalizado por enfermedad no revelada
El ex One Direction tiene show en Chile por ahora confirmado.
El ex One Direction tiene show en Chile por ahora confirmado.
El ex cantante de One Direction, Zayn Malik, canceló todas las fechas en Estados Unidos y algunas en Europa de la gira de 2026 para promocionar su álbum "Konnakol".
Malik fue hospitalizado en abril por una enfermedad no especificada y ahora confirmó que no podrá presentarse en tierra estadounidense ni en Irlanda, Escocia ni Inglaterra.
"Gracias por su cariño, oraciones y buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y ha significado muchísimo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien; estaré mejor y más fuerte que antes", escribió en Instagram.
"He tenido que reorganizar mi agenda para los próximos meses y reducir el número de conciertos de la gira. Quiero asegurarme de poder salir y ver a la mayor cantidad de ustedes posible", agregó.
Malik tiene agendado un concierto en Chile para octubre de este año en Movistar Arena, y hasta ahora se mantiene confirmado.