De YouTube al Movistar Arena: español Alejo Igoa llega a Chile

El youtuber español Alejo Igoa, que suma más de 121 millones de suscriptores, se presentará en Chile con "El Show de Alejo Igoa", que considera "90 minutos de personajes, retos, aventuras, humor, música y situaciones inesperadas".

Alejo estará acompañado por Asbel Nazar, Valen Palladino, Delfi Palladino y Kevin Benedetti; y se contempla además que asistentes seleccionados puedan subir al escenario, participar en juegos y desafíos, e interactuar con Alejo y sus amigos.

El evento se realizará el 12 de noviembre, en el Movistar Arena, y tendrá entradas a la venta a través de Puntoticket, en dos formatos: desde el 3 de septiembre para cliente del auspiciador y desde el 5 de septiembre para público general.