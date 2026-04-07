Experiencia del Bosque Prohibido de "Harry Potter" llega a Chile: Fecha y recinto confirmados

Los fanáticos chilenos del mago más famoso del siglo XXI tendrán la oportunidad de entrar en el mundo mágico con la Experiencia del Bosque Prohibido de "Harry Potter", la cual llega por primera vez a Chile y Latinoamérica.

El evento inmersivo para toda la familia abrirá sus puertas el próximo 24 de abril en el Parque Quinta Normal, ubicado en la comuna de Santiago, por tiempo limitado.

Inspirado en el emblemático Bosque Prohibido visto en la saga cinematográfica, la experiencia nocturna nos permitirá recorrer un sendero iluminado al aire libre que se extiende por un kilómetro. A medida que nos adentremos en este bosque iluminado, los visitantes se encontrarán con sorpresas y criaturas mágicas de las películas de "Harry Potter" y "Animales Fantásticos", incluyendo hipogrifos y nifflers.

Entradas y fechas clave

La experiencia abre sus puertas el 24 de abril, pero las entradas se podrán adquirir desde el miércoles 15 de abril al mediodía.

A partir de este martes 7 de abril, los fans pueden inscribirse en la lista de espera en el sitio oficial para acceder a la venta anticipada que se abre al mediodía del martes 14 de abril. Además, habrá una preventa exclusiva para los afiliados a una caja de compensación.

La Experiencia del Bosque Prohibido estará abierta de lunes a domingo desde las 18:00 horas, siendo un recorrido que durará aproximadamente entre 60 a 90 minutos.

Presentado por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever en colaboración con Lotus, llega por primera vez a Chile luego de haber cautivado a millones de visitantes en su paso por Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Estados Unidos y Canadá.