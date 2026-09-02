A 15 años del fallecimiento de Felipe Camiroaga: Así fue el accidente que impactó a Chile

Este 2 de septiembre se cumplen 15 años desde el accidente aéreo en el que Felipe Camiroaga, y otras 20 personas, fallecieron trágicamente.

El animador viajaba hacia la Isla de Juan Fernández junto a un equipo del programa "Buenos Días a Todos" para colaborar junto a Desafío Levantemos Chile en las labores de reconstrucción del archipiélago, el cual había sido fuertemente devastado por el tsunami dos años antes.

Sin embargo el avión no pudo aterrizar por diversos factores y terminó estrellándose contra el mar en un accidente que no dejó sobrevivientes.

Aquel viernes negro

Cerca del mediodía del viernes 2 de septiembre de 2011, el equipo de "Buenos Días a Todos" comandado por Camiroaga se despedía en pantalla para partir rumbo a Juan Fernández, prometiendo material para el lunes siguiente.

Cerca de las 14:00 horas el avión CASA C-212 despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea. Tres horas después, por las adversas condiciones del viento y la inexpertiz de los pilotos, la nave cayó al mar y no pudo llegar a su destino.

Fue alrededor de las 18:00 horas que TVN entregó los primeros indicios: en pleno "Calle 7", el entonces animador Jean Phillipe Cretton hizo una abrupta pausa para dar el pase al área de prensa que reportó a Camiroaga y su equipo como "desaparecido".

Rápidamente la televisión se volcó a la cobertura de la noticia a la espera de la confirmación, mientras cientos de fanáticos llegaban hasta TVN a hacer vigilia por el "Halcón" y sus compañeros.

La angustia colectiva se profundizó cuando las autoridades señalaron enfrentar un escenario adverso sobre el rescate. No fue hasta la mañana del sábado 3 de septiembre cuando, tras encontrar los primeros restos del avión, se confirmó oficialmente el fallecimiento de Felipe Camiroaga y toda la tripulación del CASA C-212.