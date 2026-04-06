"A la espera de otros ojitos": Actriz Antonia Giesen confirma embarazo con emotivo posteo

La actriz Antonia Giesen hizo un emotivo posteo para anunciar que será madre por segunda vez.

A través de Instagram, la intérprete de "Pacto de Sangre" compartió una serie de imágenes para celebrar su cumpleaños número 34 -en las que también aparecen su esposo, Domingo del Sante, y su hijo mayor- , donde aprovechó de confirmar su embarazo.

"Se es muy joven para algunas cosas y no tan joven para otras, siempre ha sido así, pero siento que los 34 años pegan del todo con ese mix y bisagra maravillosa y terrorífica de la vida", partió diciendo.

Bajo esta línea, añadió que "con ello, se siente algo de todo también, así como una especie de mezcla entre calma profunda, arrojo y temor. Así le doy la bienvenida a este año, con la conciencia de lo recorrido, lo bailado, lo hablado, lo observado, lo tocado y lo pensado".

"Hoy rodeada de gente hermosa que amo mucho y me cuida, con una familia querendona que me ha enseñado a cuidar, me ha enseñado sobre lo justo, sobre la libertad, a atender lo incómodo y a sentir sin vergüenza (...) Y hoy a la espera de otros ojitos y manitos que mirarán, tocarán e impactarán en este mundo", agregó.

Finlamente, Giesen agradeció por "todas sus palabritas dichas y escritas y por el amor sostenido en el tiempo. De agradecimiento les regalo una patita intrauterina de pisada firme".

El posteo de la actriz, que participó de producciones como "La Jauría" y "Señores Papis", acumula más de 9 mil "me gusta" y comentarios de figuras como Ana Tijoux y Daniela Ramírez.