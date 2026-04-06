"A la espera de otros ojitos": Actriz Antonia Giesen confirma embarazo con emotivo posteo
La intérprete de "Pacto de Sangre" compartió una sentida reflexión sobre convertirse en madre.
La intérprete de "Pacto de Sangre" compartió una sentida reflexión sobre convertirse en madre.
La actriz Antonia Giesen hizo un emotivo posteo para anunciar que será madre por segunda vez.
A través de Instagram, la intérprete de "Pacto de Sangre" compartió una serie de imágenes para celebrar su cumpleaños número 34 -en las que también aparecen su esposo, Domingo del Sante, y su hijo mayor- , donde aprovechó de confirmar su embarazo.
"Se es muy joven para algunas cosas y no tan joven para otras, siempre ha sido así, pero siento que los 34 años pegan del todo con ese mix y bisagra maravillosa y terrorífica de la vida", partió diciendo.
Bajo esta línea, añadió que "con ello, se siente algo de todo también, así como una especie de mezcla entre calma profunda, arrojo y temor. Así le doy la bienvenida a este año, con la conciencia de lo recorrido, lo bailado, lo hablado, lo observado, lo tocado y lo pensado".
"Hoy rodeada de gente hermosa que amo mucho y me cuida, con una familia querendona que me ha enseñado a cuidar, me ha enseñado sobre lo justo, sobre la libertad, a atender lo incómodo y a sentir sin vergüenza (...) Y hoy a la espera de otros ojitos y manitos que mirarán, tocarán e impactarán en este mundo", agregó.
Finlamente, Giesen agradeció por "todas sus palabritas dichas y escritas y por el amor sostenido en el tiempo. De agradecimiento les regalo una patita intrauterina de pisada firme".
El posteo de la actriz, que participó de producciones como "La Jauría" y "Señores Papis", acumula más de 9 mil "me gusta" y comentarios de figuras como Ana Tijoux y Daniela Ramírez.