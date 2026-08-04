Actriz Jameela Jamil advierte sobre la apariencia de Ariana Grande: "Está muriendo frente a nosotros"

La actriz Jameela Jamil lanzó una dura advertencia sobre la actual apariencia de Ariana Grande, quien ha decidido alejarse del ojo público al finalizar su gira actual por los constantes comentarios sobre su estado de salud.

En un posteo de Instagram, que posteriormente eliminó, la estrella de "The Good Place" se refirió al vestuario utilizado por la exchica Nickelodeon en el vídeo musical de "Petal", donde luce extremadamente delgada.

"Este atuendo está diseñado para acentuar su delgadez con fines mediáticos. Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes fans ven tan idealizada", escribió.

Bajo esta línea, la intérprete dejó entrever su preocupación por la salud de la artista, sugiriendo que podría estar atravesando problemas de salud. "Esta pobre mujer posiblemente esté muriendo ante nuestros ojos", agregó.

"No es un ataque"

Como era de esperarse, las declaraciones de la actriz no pasaron desapercibidas y generaron una ola de cuestionamientos por parte de los seguidores de Ariana Grande, quienes la acusaron de opinar sobre cuerpos ajenos (body shaming).

Ante el revuelo, Jamil no se quedó callada y recalcó que su intención no era atacar a la protagonista de "Wicked", argumentando que sus palabras surgieron desde la sensibilidad de haber atravesado por un trastorno alimenticio durante su juventud.

"Dije posiblemente. Dios mío. Y mi argumento sigue en pie: es profundamente irresponsable que todas las personas involucradas presenten esta estética como glamorosa a los miles de millones de chicas y mujeres que consumen estas imágenes. Intentar usar esto como una pelea de zorras es ASQUEROSO y no entiende el problema. Te convierte en parte del problema", partió diciendo.

En este contexto, la británica recordó que estuvo a punto de morir a causa de la anorexia y que, "solo sobreviví gracias a que la gente a mi alrededor intervino INSENSIBILITAMENTE cuando ignoré deliberadamente (y en cierto modo disfruté) su atenta preocupación. No conozco a Ariana y rezo para que se recupere".

"No creo que ella esté en la sección de comentarios de publicaciones pequeñas, pero las chicas jóvenes que lo ven sí, y tenemos que dejarles claro que este no es el momento de fingir que esto está bien, solo porque 'no deberíamos hablar del cuerpo de otras personas'", agregó.