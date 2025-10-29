Actriz Li Fridman denunció robo de su auto: "Llevo una hora esperando a Carabineros"

El fin de semana pasado, la actriz Li Fridman, conocida por su participación como Esmeralda Montt en la teleserie "Papá a la Deriva", vivió una complicada situación al ser víctima de un robo mientras se encontraba haciendo campaña electoral.

A través de sus redes sociales, la actual candidata a diputada por el distrito 12 denunció el hecho, ocurrido en la comuna de La Florida.

"Les quiero contar un hecho muy lamentable que me acaba de suceder. Vine a hacer campaña y volanteo a la feria. Estuve más o menos una hora y media y me robaron el auto", explicó en un vídeo.

Bajo esta línea, la intérprete dejó los datos de su vehículo, con el fin de "ayudar a masificarlo, a ver si lo encuentro".

Además, la artista cuestionó a Carabineros, quienes tardaron en llegar al lugar: "Llevo esperando a los Carabineros como una hora y no han llegado, esto es muy lamentable", agregó.

Finalmente, Fridman -que se postula a la Cámara Baja como independiente, con cupo del Partido Socialista- reflexionó sobre los problemas de seguridad: "Me doy cuenta que hay que trabajar profundamente en temas de seguridad", cerró.