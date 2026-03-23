Acusan a Vanessa Daroch por presunta estafa: tarotista afirmó no "fallarle a nadie"

La tarotista Vanessa Daroch fue acusada de estafa tras presuntamente no cumplir con sus servicios esotéricos.

En un reportaje de "Primer Plano", personas afirmaron haber contratado a la figura televisiva para trabajados de "canalización" o lecturas de tarot que, según relatan, no se llevaron a cabo como debían.

Entre los testimonios, una mujer llamada Constanza señaló haber transferido $400 mil por un servicio que nunca se realizó y, al solicitar la devolución recibió solo un 50% del dinero. Asimismo, la mujer aseguró que presentó una acción ante el Ministerio Público.

En tanto, Verónica, otra de las denunciantes, afirmó que pagó $200 mil por una sesión vía Zoom, calificada por ella como "la lectura más nefasta" de su vida. "Quedé con una pregunta en la boca, a los 40 minutos se cortó", reveló.

Vanessa Daroch responde a funas

Por su parte, Vanessa Daroch salió a defenderse de estas denuncias, declarando al programa que no tiene nada que esconder.

"Nunca he tenido problema con nada. Llevo muchos años trabajando en esto y no me voy a exponer (...) No le he fallado a nadie, así que voy a hacer todas las averiguaciones para ver si alguien se pasó, si escribió y no se leyó, no sé. Pero yo tengo mi honra intacta", partió diciendo.

En este contexto, la ta. "Han sido muchos los estafadores que se han hecho pasar por mí.mbién mentalista y médium advirtió que su identidad ha sido utilizada por otras personas para cometer fraudesLa única cuenta es mi cuenta personal del Banco Falabella", explicó.

Finalmente, Daroch se mostró bastante frustrada por la situación. "Me da rabia, me da pena. Hago mi trabajo con tanto amor", declaró, mencionando que llegará "hasta las últimas consecuencias".