La agresión que sufrió el comediante Luis Slimming durante un show en Arica dio pie a la viralización de múltiples videos falsos creados con inteligencia artificial (IA).

En las distintas redes sociales, y hasta en algunos pequeños medios internacionales, proliferan imitaciones digitales realistas conocidas como "deepfakes" del momento del ataque.

Los videos hechos con esta tecnología muestran al humorista siendo reemplazado por personas falsas, principalmente mujeres, en la misma situación, con tal de generar "shitposting" -contenido de bajo esfuerzo con alto impacto- y forzar reacciones, buscando aumentar el alcance de las respectivas cuentas.